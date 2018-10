Bosch startet einen neuen Sharing-Dienst für Elektro-Transporter. Schon ab Dezember 2018 läuft ein Pilotprojekt an Toom-Baumärkten an.

Mal eben schnell per App ein Auto mieten: Das machen alleine in Deutschland fast zwei Millionen Carsharing-Nutzer, Tendenz steigend. Auch der Automobilzulieferer Bosch startet einen neuen Sharing-Dienst für Elektro-Transporter. Gemeinsam mit dem Baumarkt Toom wird Bosch den neuen Service an fünf ausgewählten Märkten Kunden bereits ab Dezember 2018 anbieten. Direkt beim Einkauf sollen diese mit nur wenigen Klicks auf dem Smartphone einen Transporter buchen können und so Terrassenplatten, Balkonpflanzen und Wandfarbe nach Hause bringen.

Zunächst werden Baumärkte in Berlin, Frankfurt, Leipzig, Troisdorf und Freiburg den Dienst anbieten. An diesen Märkten stehen bereits Ladesäulen zur Verfügung. Die E-Transporter kommen von Streetscooter, für diese Fahrzeuge liefert Bosch die Antriebskomponenten. Kommt der neue Service bei den Nutzern an, so plane Bosch eine Expansion des Sharing-Dienstes gemeinsam mit weiteren Partnern – seien es zusätzliche Märkte von Toom, Möbelhäuser, Super- oder Elektromärkte.

"Bosch wächst mit digitalen Diensten für die urbane Mobilität. Das Teilen von elektrischen Transportern hat großes Wachstumspotenzial", sagt Dr. Rainer Kallenbach, Vorsitzender des Bereichsvorstands für den Geschäftsbereich Connected Mobility Solutions von Bosch. Dass Bosch sich mit Sharing-Diensten auskennt, zeigt das Unternehmen mit Coup, einem Leihservice für Elektroroller. Seit dem Start von Coup im Jahr 2016 fahren heute 3.500 Roller durch Berlin, Paris und Madrid.