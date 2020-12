Wechsel an der Spitze

Schmidt verlässt Bridgestone, um sich neuen Vorhaben und Projekten zu widmen. Seine Position als CEO des Geschäftsbereichs Bridgestone Mobility Solutions übernimmt Jan-Maarten de Vries, der im Juli als VP Data Solutions & Innovations, einem der vier Business-Einheiten innerhalb von BMS, zu Bridgestone kam. Vor seinem Wechsel zu Bridgestone war De Vries in verschiedenen globalen strategischen und Marketing-Führungspositionen u.a. bei Wabco, TomTom und Philips tätig.

Laut Unternehmensangaben machte Thomas Schmidt Webfleet Solutions – ehemals bekannt als TomTom Telematics – zu Europas führendem Telematikanbieter. Anfang 2019 wurde das Unternehmen von Bridgestone übernommen. In der Phase nach der Übernahme war Schmidt an der erfolgreichen Integration beider Unternehmen und dabei insbesondere an der Gründung und der Führung des Bereichs Bridgestone Mobility Solutions beteiligt, der nun für das wachsende Geschäft mit digitalen Mobilitätslösungen innerhalb von Bridgestone verantwortlich ist.

