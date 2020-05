Reifen für BMW 3er & Co

„Bei Bridgestone stehen unsere Handelspartner und Kunden im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Wir freuen uns darauf, die Reiff Reifen und Autotechnik in unserem Netzwerk willkommen zu heißen“, kommentiert Daniel Giroud, Chief Sales Officer bei Bridgestone. Die Übernahme soll laut Giroud das bestehende Handelspartnernetzwerk unterstützen und Synergien innerhalb des Netzwerks schaffen. Nach eigenen Angaben konzentriert sich Bridgestone in den letzten Jahren auf die Erfahrungen im Einzelhandel mit Übernahmen und Joint Ventures in Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Das Einzelhandelsnetzwerk und die Partnerschaften umfassen derzeit europaweit Unternehmen wie Ayme, First Stop, pitstop.de, PPG Pneuhage Partners Group und Speedy.

Unter den Markennamen Reiff, Netto und ABS beschäftigt Reiff mehr als 500 Mitarbeiter und betreibt ein Netzwerk mit 42 Niederlassungen in Süddeutschland sowie ein Reifenrunderneuerungswerk. Alle Unternehmensteile sind laut Bridgestone Teil der Übernahme. Laut Hersteller verfolgt das Unternehmen eine dreigleisige Strategie, die nicht nur den Vertrieb von Premiumreifen beinhaltet, sondern auch den Ausbau eines Einzelhandelsnetzwerks sowie das Angebot an Mobilitätslösungen für Fahrzeugflotten.

Der Reifenhersteller Bridgestone hat heute die Übernahme der deutschen Reifenfachhandelsgruppe Reiff Reifen und Autotechnik bekannt gegeben. Die Unterzeichnung der Übernahme erfolgte am 1. Mai 2020, der Abschluss wird laut Bridgestone aufgrund der noch ausstehenden Genehmigung durch die zuständigen Behörden für den 1. Juni 2020 erwartet.

