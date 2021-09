Autodichte in Städten

Autodichte in Städten Es wird enger

Hamburg bekam das meiste Geld, Stuttgart führte am besten durch. 625 Millionen Euro Fördermittel des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) flossen in 555 Projekte für die "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme". Gefördert wurden Pläne für sauberere Luft in den Städten und die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme.

Das Verkehrsministerium fördert nicht nur E-Mobilität, sondern auch Städte, wenn sie in Verkehrsprojekte investieren. Am meisten profitierten Hanseaten und Schwaben.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021