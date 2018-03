Der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) bietet ab sofort das BVF Umweltaudit an. In Zusammenarbeit mit dem Verein Zukunft Mobil Baden-Württemberg sollen Unternehmen die Möglichkeit bekommen, die Nachhaltigkeit ihres betrieblichen Mobilität zu bewerben.

"Letztlich geht es darum, eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und Mitarbeitermotivation zu erreichen", sagt Uwe Malach, Vorstandsvorsitzender von Zukunft Mobil BW. Zusammen mit dem BVF bietet Zukunft Mobil fachliche Unterstützung zur Umsetzung fachlicher Maßnahmen für eine Green-Fleet-Strategie. Dabei sei jedes Unternehmen individuell zu betrachten. Der Vorstandsvorsitzende des BVF, Oliver Prinzing sagt dazu: "Was in einem Unternehmen problemlos machbar ist, geht aus verschiedensten Gründen in einem anderen nicht". Das Umweltaudit zeige auf, wo ein Unternehmen heute steht und welche Maßnahmen für eine nachhaltigere Mobilitätsstrategie sinnvoll wären.

Zoom Foto: Thomas Küppers Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des Bundesfuhrparkverband

Das immer größer werdende Angebot alternativer Antriebe sowie die sich ändernden politischen Rahmenbedingungen stellten Unternehmen vor Herausforderungen. Laut Malach ist nicht alles umweltfreundlich, was als alternativer Antrieb gilt. Würden etwa Hybridmodelle falsch eingesetzt, führte das neben erheblichen Mehrkosten auch zu einer schlechteren Umweltbilanz. Dabei werde häufig übersehen, dass auch mit herkömmlichen Antrieben im Fuhrpark etwas für die Umweltbilanz getan werden kann. Ein Fünftel des Kraftstoffverbrauches und damit der entstehenden Emissionen beeinflussen die Dienstwagennutzer durch ihre Fahrweise. Zudem steht die Dienstwagenordnung als Steuerungselement zur Verfügung. Im BVF-Umweltaudit können Stellgrößen erkannt und herausgearbeitet werden.