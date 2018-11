Straßen-Maut in Deutschland

Das Bußgeld für den Verstoß gegen ein Dieselfahrverbot dürfte zwischen 20 und 80 Euro liegen. Das geht aus einer Einschätzung der Bundesregierung hervor. Auf eine Kleine Anfrage des Parlaments nach den vorgesehenen Bußgeldern für Fahrer von Euro-5-Modellen verwies sie auf die Strafen bei einem Verstoß gegen Streckenfahrverbote sowie bei unerlaubter Einfahrt in eine Umweltzone.

Die Strafen für die unerlaubte Einfahrt in ein Gebiet mit Dieselfahrverbot dürften sich an den Bußgeldern für Verstöße gegen die Umweltzonenregelung orientieren.

Bußgelder bei Dieselfahrverbot 80 Euro Strafe für Einfahrt in Umweltzonen

