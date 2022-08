BYD kommt nach Deutschland Markstart im Oktober

Der chinesische E-Autohersteller BYD startet im Oktober mit dem Pkw-Verkauf in Deutschland. Die ersten Auslieferungen sollen vor Jahresende erfolgen, wie der europäische Vertriebspartner Hedin Mobility jetzt mitteilt. Parallel zu Deutschland soll der Markteintritt auch in Schweden erfolgen. Geplant sind unter anderem Flagship-Stores in Großstädten beider Länder, der erste "BYD Pioneering Store" soll in Stockholm entstehen. Weitere Details will der schwedische Importeur im Herbst bekannt geben.

BYD war mit rund 640.000 verkauften E-Mobilen und Plug-in-Hybriden im ersten Halbjahr 2022 noch vor dem US-Unternehmen Tesla weltgrößter E-Autohersteller. In Deutschland dürfte zunächst das Mittelklasse-SUV Tang in der Elektro-Ausführung auf den Markt kommen. Später könnte das Markenflaggschiff Han folgen, eine Businesslimousine mit bis zu 600 Kilometern elektrischer Reichweite.