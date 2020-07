Seit 1964 zählt Car of the Year zu den renommiertesten Auto-Awards. Jetzt gehört firmenauto zur Jury.

Es gibt wenige Preise, die bei den Autoherstellern einen so hohen Stellenwert haben wie Car of the Year. Der Titel wurde 1964 vom "Stern" ins Leben gerufen und seitdem jährlich verliehen. Die Jury unter dem Präsidenten Frank Janssen ("Stern") besteht aus 65 leitenden Autojournalisten aus 23 europäischen Ländern. Jetzt wird firmenauto als einziges Flottenmagazin und als Sponsor Mitglied von Car of the Year. Chefredakteur Hanno Boblenz unterstützt die Jury, Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM-Verlags, das Organisations-Komitee. Auch die "Automobil Revue" (Schweiz) und das Online-Portal "Auto Trends" (Belgien) wurden als neue Sponsoren gewonnen. Weitere Sponsoren bleiben "Auto" (Italien), "Autocar" (Großbritannien), "Autovisie" (Niederlande), "L'Automobile Magazine" (Frankreich) sowie "Vi Bilägare" (Schweden).

Die Jury kürt ihr Car of the Year nach aufwendigen, mehrtägigen Praxistests in Dänemark und Frankreich. 2020 gewann der Peugeot 208 die Trophäe.

firmenauto vergibt seit 1999 den eigenen Award "Firmenauto des Jahres", dieses Jahr in 20 Kategorien. Hier besteht die Jury aus 165 Fuhrparkexperten. Die Redaktion selbst bleibt neutral. "Deshalb freue ich umso mehr, dass wir unsere Expertise nun bei einem so wichtigen Preis wie Car of the Year einbringen und selbst wählen können", sagt firmenauto-Chefredakteur Hanno Boblenz