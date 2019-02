Mattes Decker ist neuer Geschäftsführer der Car Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsgesellschaft (CPM). Er folgt auf Jan Dommermuth, der nach drei Jahren in eine neue Position innerhalb der ALD Deutschland Gruppe wechselt. Decker verfügt als Diplom-Kaufmann und mit einem zusätzlichen MBA in International Management über langjährige Erfahrung in der Automobil- und Finanzbranche. Zuletzt war er innerhalb des Konzernverbunds der Société Générale, zu dem auch die Car Professional Management gehört, in führender Position tätig.

