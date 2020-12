Wechsel an der Spitze

Neustrukturierung bei der Carano Software Solutions. Hans-Joachim Guth wird weiterer Geschäftsführer neben Matthias von Tippelskirch. Damit will der Anbieter von Flottensoftware auf den wachsenden Anspruch des Marktes und innerhalb des Unternehmens mit kürzeren Entscheidungswegen und effizienteren Lösungsansätzen reagieren.

