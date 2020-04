Wer seinen Mitarbeitern Firmenwagen übergibt, muss sie einweisen und danach einmal im Jahr unterweisen. So will es die Berufsgenossenschaft. Freenet erweitert die Fuhrpark-Software Carmada nun um ein Tool, mit dem Flottenmanager den Überblick über den Status der Unterweisung ihrer Fahrer prüfen können. Das Programm soll Fuhrparkmanager an die jährliche Überprüfung erinnern. Gerade Unternehmen mit vielen Mitarbeitern profitieren von dieser automatisierten Aufforderung.

Foto: Carmada

Nach Unternehmensangaben können Fahrer den Kurs mobil oder am eigenen Arbeitsplatz durchführen, jederzeit unterbrechen und so in den Arbeitsalltag integrieren. Da es sich bei Carmada um eine cloudbasierte Lösung handelt, ließen sich die Inhalte regelmäßig nach den gesetzlichen Vorgaben aktualisieren. Bei einem Unfall bietet Carmada eine revisionssichere Dokumentation der Fahrerunterweisung und entspricht so den gesetzlichen Vorschriften.

Die elektronische Fahrerunterweisung ist in die Fuhrparkmanagement-Lösung Carmada integriert, kann aber auch als Einzelmodul hinzugebucht werden. Die cloudbasierte Fuhrparkmanagement-Plattform funktioniere in jedem Browser und auf jedem Gerät ohne lokale Software-Installation.