Elektro-Carsharing von VW Zero Emission in der Innenstadt

We Share: Carsharing von VW 2000 Elektroautos für Berlin

Bosch steigt ins Carsharing ein Elektro-Transporter per App

Tapkey startete zunächst mit schlüssellosen Schließ­anlagen für Häuser und Wohnungen. Gemeinsam mit dem Zulieferer Witte Automotive hat das Wiener Start-up nun eine Schlüssellösung für Autos entwickelt, die leicht nachgerüstet werden kann – für den Fahrzeugpool von Firmen beispielsweise. Das Ganze funktioniert so: Smartphone und Fahrzeugschloss kommunizieren mittels Near Field Communication (NFC) – die gleiche Technik wie beim kontaktlosen Zahlen mit Kreditkarten. Über die Tapkey-App erhält der Fahrer Zugriff auf das Auto und den Fahrzeugschlüssel, der sich in einer Box befindet. Das Schloss funktioniert aber auch, wenn das Smartphone gerade keinen Internetzugang hat. Einzelne Smartphones lassen sich per Code berechtigen und für den Zugriff auch wieder sperren.

