Schnell mal in ein am Straßenrand stehenden Mietwagen springen und es am anderen Ende der Stadt abstellen: Für viele Menschen in Großstädten gehört flexibles Carsharing zum Alltag. Bewohner von Kleinstädten können davon nur träumen. Das Start-up Twist will das nun ändern und sich an den Bedüfnissen kleiner und mittlerer Städte orientieren. Kommunen sollen so beispielsweise den öffentlichen Personennahverkehr vor Ort durch gemeinsam genutzte Elektrofahrzeuge sinnvoll ergänzen.

Dabei handelt es sich nicht um ein sogenanntes Free-Floating-System, bei dem die Autos überall im Nutzungsgebiet abgestellt werden. Stattdessen setzt Twist bei der Flotte aus Elektroautos und -rollern auf feste Stellplätze, an denen sie auch geladen werden können. Dadurch entfällt das aufwändige Einsammeln der Fahrzeuge sowie die Suche nach Parkplätzen oder freien Ladepunkten. twist kümmert sich um die Authentifizierung der Nutzer, die Abrechnung sowie um Bereitstellung, Wartung, Reinigung und Reparatur der Fahrzeuge. Auf Wunsch können Kommunen über den Gesellschafter und Kooperationspartner EnBW auch Ladeinfrastrukturlösungen beziehen.

Als erste Stadt startet Ehingen nahe Ulm mit dem Twist-Carsharing. Allerdings vorerst mit zwei Elektroautos. Später sollen Elektroroller die Flotte ergänzen. Nutzer können die Fahrzeuge minuten-, stunden- oder tageweise buchen. Die Registrierung, Führerscheinvalidierung sowie der Bezahlvorgang erfolgen über eine App. Um das Aufladen auch unterwegs möglichst einfach zu machen, ist jedes Elektroauto mit einer EnBW Mobility+-Ladekarte mit Zugang zu über 30.000 Ladepunkten ausgestattet.