Charge4Europe soll künftig Versorgungslösungen für die Betreiber gewerblicher Elektroflotten in ganz Europa anbieten. innogy und DKV sind mit je 50 Prozent an dem Joint Venture beteiligt. Künftig werden Christopher Schäckermann (36) und Diego Ramirez-Gölz (31) die Geschäfte des im Dezember 2018 gegründeten Unternehmen leiten.

Schäckermann seine bisherige Position beim DKV Euro Service als Head of Product Management eMobility Services weiterhin ausüben. Der Diplom-Betriebswirt war in den vergangenen acht Jahren in diversen Positionen innerhalb des DKV Product Managements tätig,

unter anderem als Head of Product Management Commercial Services. Der Betriebswirt Diego Ramirez-Gölz soll seine Tätigkeit als Managing Director des Joint Ventures in Personalunion mit der Position als Technology Automation Lead der Customer Experience Factory bei innogy ausüben. In den vergangenen fünf Jahren war er in verschiedenen Funktionen im Bereich Digitalisierung und Automatisierung des Kundenservice für innogy tätig.