"Die CheckTech Service GmbH begleitet mit maßgeschneiderten Lösungen Fuhrparks in die Digitalisierung und sorgt gleichzeitig für eine gleichermaßen sichere, komfortable, effiziente und günstige Variante der Führerscheinkontrolle", sagt Mirko Drenger, Geschäftsführer der CheckTech Service GmbH.

Mit CheckTech Drive können Fuhrparkmanager die Führerscheine ihrer Fahrer jederzeit und unabhängig von deren aktuellem Aufenthaltsort überprüfen. Das System soll sich einfach und nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lassen und dem Corporate Design jedes Unternehmens anpassen. Die Datensicherheit sei durch ein eigenes Security Service Center in Deutschland mit einem vom BKA im Bereich Dokumentensicherheit geschulten Personal gewährleistet.

