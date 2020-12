Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021) Preise und Daten großer E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Citroen legt den Berlingo als Sondermodell auf. In der gemeinsam mit dem gleichnamigen Surfmoden-Hersteller kreierten Rip Curl-Edition bietet der Hochdachkombi unter anderem Zweizonen-Klimaanlage, Navigationssystem und Rückfahrkamera. Zu den äußerlichen Erkennungszeichen zählen ockerfarbene Zierelemente innen und außen sowie schwarze Außenspiegel. Für den Antrieb stehen ein Benziner und zwei Diesel mit 102 bis 131 PS zur Wahl. Die Preise starten bei knapp 25.0000 Euro netto. Die günstigste Standardvariante mit vergleichbarer Motorisierung gibt es ab rund 17.750 Euro netto.

Angebot des Monats

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings