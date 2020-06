Die auf der Ausstattungslinie "Shine" (ab 11.680 Euro) basierende Sonderedition bietet neben den farblichen Applikationen für den Mehrpreis von 1.050 Euro unter anderem noch eine Klimaautomatik, getönte Scheiben, Kotflügelverbreiterungen sowie ein in Schwarz lackiertes Dach. Angetrieben wird der C1 von einem 71 PS starken Dreizylinder-Benziner. Der Basispreis des 3,47 Meter langen Stadtflitzers beginnt bei 8.319 Euro.

In Zusammenarbeit mit dem Designer Jean-Charles de Castelbajac legt Citroen ein Sondermodell des C1 auf. Äußerliche Merkmale des ab 12.731 Euro (alle Preise netto) erhältlichen C1 JCC+ sind unter anderem Akzente in Rot, Blau und Gelb für die Außenspiegelgehäuse und Radkappen sowie im Innenraum für die Sitze und das Armaturenbrett. Außerdem findet sich der Schriftzug mit den Initialen "JCC" auf der Heckscheibe und den hinteren Kotflügel wieder.

