Aus für Lada in Deutschland

Der kleinste Citroen ist baugleich mit dem Toyota Aygo und dem Peugeot 108. Die günstigste Variante steht aktuell mit 9.411 Euro in der Preisliste.

Ebenfalls mit dem Fokus auf Design will das Sondermodell "Origins" punkten. Neben Zweifarblackierung und bronzefarbenen Zierelementen umfasst die Ausstattung Klimaautomatik, Rückfahrkamera sowie Lederlenkrad und DAB+-Radio. Für den Dreitürer sind 12.184 Euro fällig, fünf Türen gibt es gegen Aufpreis. Den Antrieb übernimmt bei allen neuen Sondermodellen ein 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner mit 72 PS.

Citroen legt zwei Sondermodelle des C1 auf. In der optisch aufgewerteten "Urban Ride"-Edition wartet der Kleinstwagen unter anderem mit weißen Außenspiegelkappen, schwarzen Radkastenverbreiterungen und 15-Zoll-Felgen in gleicher Farbe auf. Zur Ausstattung zählen außerdem Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung und getönte Scheiben. Die Preise starten bei 11.344 Euro (alle Preise netto) für den Fünftürer, das Rolldachmodell Airscape kostet ab 12.268 Euro.

