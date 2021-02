Neuer Look, neue Motoren

Nissan NV300 Neuer Look, neue Motoren

Neuer Look, neue Motoren

Zudem erweitert der Hersteller die Auswahl an Lacktönen und Leichtmetallfelgen. Bei den Motoren des 4,16 Meter lange C3 Aircross ändert sich nichts. Der 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner ist in den Ausbaustufen mit 110 PS und 130 PS erhältlich, der 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 102 PS und 120 PS. Die jeweils stärksten Varianten sind serienmäßig an eine Sechsgang-Automatik gekoppelt. Preise nennt Citroen noch nicht. Bislang ist das Mini-SUV ab 15.369 Euro netto zu haben.

Citroen C3 Aircross Neuer Look und bessere Polster

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings