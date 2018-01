Etwas klischeehaft ist das Sondermodell des Citroen C3 ja schon, das die Franzosen zusammen mit dem Frauenmagazin "Elle" entwickelt haben. Auf eine Karosserie in "Polar Weiß" mit einem Dach in "Sand Beige" treffen schließlich viele kleine Akzente in "Cherry Pink". Die leuchtende Farbe findet sich auf den Lufteinlässen, dem "Airbump"-Luftpolster und der Heckscheibe wieder. Außerdem wurde der Innenraum mit Ziernähten und einer Armaturenbrett-Umrandung in dem knalligen Ton dekoriert. Die Sitzbezüge sind dagegen in einem schlichten grau gehalten.

Der C3 "Elle" basiert auf dem mittleren Ausstattungsniveau "Feel" und bietet Features wie einen Berganfahrassistenten, eine Verkehrszeichen-Erkennung und ein Infotainment-System mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Der Kleinwagen kann ab sofort zu Preisen ab 14.110 Euro (netto) bestellt werden und wird im März ausgeliefert.