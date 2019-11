Preislich sortiert sich die Hybridvariante am oberen Ende des Angebots in der Baureihe ein. Den günstigsten Benziner mit 130 PS gibt es bereits ab 19.700 Euro, den 180 PS starken Diesel für 27.890 Euro. Im Vergleich mit seinen Modellbrüdern Opel Grandland X Hybrid, Peugeot 3008 GT Hybrid und DS7 Crossback E-Tense 4x4 ist der Citroen jedoch ein Schnäppchen. Die drei kosten mindestens rund 40.000 Euro, sind mit 300 PS aber deutlich kräftiger motorisiert und verfügen außerdem über Allradantrieb. Ob die starke Ausführung der Plug-in-Hybridtechnik auch bei Citroen zum Einsatz kommt, ist noch offen.

Zu Preisen ab 33.950 Euro (alle Preise netto) ist ab MItte 2020 der Citroen C5 Aircross mit Plug-in-Hybridantrieb verfügbar. Das Kompakt-SUV wird von einer 224 PS starken Kombination aus Vierzylinderbenziner und Elektromotor angetrieben, die Kraftübertragung an die Vorderräder übernimmt eine Achtstufenautomatik. Als elektrische Reichweite gibt der Hersteller rund 50 Kilometer an, als CO2-Ausstoß 39 Gramm pro Kilometer.

