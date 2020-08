So fahren Transporter und Tourer

Der ab Oktober erhältliche Citroen e-Jumpy kostet in der 4,60 Meter langen Basisversion ab 34.690 Euro (alle Preise netto) und so knapp 840 Euro weniger als das weitgehend baugleiche batterieelektrische Schwestermodell Opel Vivaro. Der e-Jumpy steht in drei Längen (4,60, 4,95 und 5,30 Meter) sowie mit zwei Batteriegrößen (50 und 75 kWh) zur Wahl. Je nach Akkupack beträgt die Reichweite zwischen 230 und 330 Kilometern (WLTP). Für den Vortrieb sorgt ein 136 PS starker E-Motor. Je nach Variante beträgt das Ladevolumen des Kastenmodells zwischen 4,6 und 6,6 Kubikmeter. Die maximale Zuladung kommt auf bis zu 1.275 Kilogramm. In der mittleren Länge startet die Preisliste ab 35.250 Euro (40.250 Euro mit 75 kWh-Batterie). Die Langversion ist ab 36.330 Euro zu haben, für den stärkeren Akku werden mindestens 40.880 Euro fällig.

Der PSA-Konzern bringt seine elektrischen Transporter in Stellung. Jetzt gibt es die Preise für den Citroen e-Jumpy.

