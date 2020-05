Der in drei Längen (4,61, 4,96 und 5,31 Meter) angebotene Citroen-Transporter steht wie der elektrische Opel Vivaro auf der Multi-Energy-Plattform EMP2 von PSA, die Platzierung der Akkus im Unterboden vorsieht. Das Ladevolumen von 4,6 bis zu 6,6 Kubikmetern der konventionell angetriebenen Jumpy-Modelle bleibt bei der E-Version erhalten.

Citroen offeriert den elektrischen Transporter mit zwei unterschiedlich großen Batterien. Der 50 kWh starke Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern (WLTP), der größere Energiespeicher mit 75 kWh schafft bis zu 330 Kilometer. Die Batterie lässt sichmit bis zu 100 kW Gleichstrom laden. An einer Schnellladestation ist der kleine Akkus im Idealfall in 30 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen, der größere benötigt für diesen Ladevorgang 40 Minuten. Außerdem kann sich der elektrische Transporter an einer Wallbox oder einer Haushaltssteckdose Strom ziehen. Mit Smartphone und entsprechenden Apps kann der Nutzer sich europaweit über 160.000 Ladepunkte anzeigen und sich auf Wunsch auch zu einer navigieren lassen.Citroen gewährt auf die elektrische Antriebseinheit sowie auf die Batterie eine Garantie von 8 Jahren.

Mit einer rein batterieelektrischen Version erweitert Citroen in der zweiten Jahreshälfte das Modellangebot seines Transporters Jumpy. Der e-Jumpy kann bis zu 330 Kilometer weit stromern. Die maximale Nutzlast beträgt bis zu 1.275 Kilogramm, die Anhängelast bis zu 1.000 Kilogramm.

