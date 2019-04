Mit zwei neuen Varianten des Transporters Jumpy will Citroen nun Vielfahrer und Bauarbeiter locken. In der "Driver"-Edition des Kastenwagens sind Komfort-Extras wie Fernlichtassistent, Einparkhilfe und elektrisch verstellbare Außenspiegel an Bord, die "Worker"-Ausführung bietet unter anderem erhöhte Bodenfreiheit, Unterfahrschutz und Doppel-Beifahrersitzbank. Beide Modelle gibt es mit mittlerem oder langem Radstand sowie mit Einzel- oder Doppelkabine. Für den Antrieb stehen Dieselmotoren mit Leistungswerten zwischen 120 PS und 177 PS zur Wahl. Die Nettopreise starten bei 22.941 Euro (alle Preise netto) (Worker) beziehungsweise 23.470 Euro (Driver).

