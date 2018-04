Click & Drive nennt Lease Plan das Fullservice-Leasing für Unternehmen, Selbstständige und Gewerbetreibende. Dieses Angebot erweitert die Lease Plan nun um reines Finanzleasing. Gleichzeitig wurde die Landingpage des Online-Vertriebskanals umgestaltet. Interessierte Unternehmen sollen nun schneller zum Wunschauto gelangen.

Und so funktioniert Click & Drive: Aus einer Auswahl an intelligent vorkonfigurierten Fahrzeugen vom Kleinwagen bis hin zum SUV wählen Interessenten auf www.leaseplan.de ihr Wunschauto aus und fordern direkt ein unverbindliches Angebot an. Dieses sollen sie zusammen mit Informationen über die nächsten Schritte per E-Mail erhalten. Stimmt der Kunde dem Angebot zu und ist seine Kreditprüfung positiv, bekommt er den Leasingvertrag zur Unterzeichnung und innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang des unterschriebenen Vertrages sein Fahrzeug.

Das Click & Drive Finanzleasingangebot zeichnet sich nach Angaben des Unternehmens neben der schnellen Fahrzeuglieferung durch günstige Leasingraten und null Prozent Anzahlung aus. Außerdem handelt es sich um Restwertverträge, der Kunde trägt also keine Verantwortung für den Wiederverkauf des Fahrzeugs. Bei Rückgabe bewertet Lease Plan das Fahrzeug nach einem TÜV-zertifizierten Standard.