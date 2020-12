Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten großen SUV

E-Mobilität in Deutschland Langer Weg zum Marktführer

Laut Dataforce leistet der Flottenmarkt so einen wesentlichen Beitrag, damit die Hersteller ihre CO2 Ziele erreichen. Eine Ausnahme bildet VW, da deren Modelle e-Golf und e-Up eher privat gekauft werden. Außerdem sind die Supercredits von großer Bedeutung. Diese machen einen Unterschied von bis zu 18 Gramm aus.

Die Marktbeobachter von Dataforce haben die CO2-Emissionen neu zugelassener Audi, BMW, Kia, Renault und VW in zehn europäischer Ländern analysiert. Heraus kam: Die von Unternehmen gekauften Firmenwagen belasten die Luft mit weniger CO2 als die von privaten Kunden gekauften Autos. Was hauptsächlich am höheren Anteil von elektrifizierten Fahrzeugen liegt. Plug-in Hybride und E-Autos werden mittlerweile besonders häufig von Großflotten angeschafft.

CO2-Emissionen in Europa Firmenwagen sind die saubersten Autos

