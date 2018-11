Flottenmanagement per App

Square Trip Fleet Flottenmanagement per App

Die Autoindustrie will künftig nicht mehr möglichst viele, sondern vor allem die richtigen Modelle verkaufen. Ohne neue Verkaufsstrategien drohen den Autoherstellern nach 2020 hohe Strafzahlungen. Der dann europaweit geltende CO2-Flottengrenzwert von 95 Gramm kann nur mit einem optimalen Verkaufsmix aus Elektroautos, Plug-in Hybriden und konventionellen Fahrzeugen erreicht werden. Weil E-Fahrzeuge die Konzerne vor Strafzahlungen im dreistelligen Millionenbereich retten könnten, wären sie für die Hersteller selbst mit hohen Rabatten noch wirtschaftlich. Nach Berechnungen des Center Automotive Management (CAM) würde sich der Verkauf eines E-Autos selbst bei Verlusten von mehr als 10.000 Euro pro Fahrzeug für die Hersteller noch rechnen.

