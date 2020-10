Europas Autohersteller liegen bei der CO2-Minderung auf Kurs. In den ersten acht Monaten betrug der durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoß der neu zugelassenen Pkw 102,2 Gramm pro Kilometer, wie das Beratungsunternehmen Jato errechnet hat. Damit ist das 2020er-Flottenziel nur noch 6,5 Gramm entfernt. Im Vorjahr lag der Branchenwert noch bei 122 Gramm.

Die EU-Neuwagenflotte könnte ihr CO2-Ziel in diesem Jahr erreichen. Nach acht Monaten ist der Grenzwert in Reichweite.

