CO2-Fußabdruck von E-Autos Öko-Bilanz verbessert sich

Die Industrie und unsere Energieversorgung befinden sich im Wandel, der unter anderem mit Fortschritten in der Klimabilanz einhergeht. Green NCAP berücksichtigt diese Veränderungen und die Fortschritte beim Klimaschutz nun auch in seinen Umweltbilanzdaten und Datenblättern, die entsprechend aktualisiert wurden. Künftig werden Kraftstoffarten wie LPG und E85, eine größere Anzahl von Ländern wie Norwegen sowie aktuellere Informationen zu Biokraftstoffmischungen, Stromversorgung und Batterieproduktion darin berücksichtigt. Insbesondere Fahrzeuge mit Elektroantrieb werden dadurch in ihrer Lebenszyklus-Klimabilanz noch besser abschneiden als bisher.

Positive Prognose für Energiemix

Die Aktualisierung der Daten soll die Veränderungen in der Industrie widerspiegeln, die sich nach Einschätzung der Green NCAP-Experten positiv in Richtung mehr Effizienz und Nachhaltigkeit entwickelt. Dies betrifft vor allem die Automobilindustrie. Neben einer sinkenden Kohlenstoffintensität in der Batterieproduktion berücksichtigt Green NCAP auch eine positive Prognose für den zukünftigen Energiemix in Europa. Beide Effekte zusammen führen zu einer Reduktion der CO2-Emissionen um rund 20 Gramm pro Kilometer und zu einer um 15 Prozent niedrigeren Kohlenstoffbilanz im Lebenszyklus von batterieelektrischen Autos. Dies entspricht einer Reduktion von 4,8 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Fahrzeug während seiner Lebensdauer. Berechnungen auf Basis der neuen Daten zeigen beim Vergleich der Lebenszyklusbilanzen von Pkw mit unterschiedlichen Antriebsarten, dass die negativen Auswirkungen von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen im Vergleich zu Pkw mit Verbrennungsmotor immer geringer werden.

Bio-Kraftstoffe wirken sich auf Öko-Bilanz aus

Aber auch bei Autos mit Verbrennungsmotor können positive Prognosen in die CO2-Bilanz einfließen, wenn sie z.B. mit Biodiesel betrieben werden. Green NCAP geht davon aus, dass bei diesem Kraftstoff der Anteil von Altspeiseöl bis 2050 um 13 Prozentpunkte steigt und der von Palmöl um 16 Prozentpunkte sinkt, was sich ebenfalls positiv auf die Lebenszyklusbilanz auswirkt.