Porsche kompensiert den CO2-Ausstoß seiner in Deutschland verleasten Neuwagen. Der Ausgleich erfolgt durch den Zukauf von CO2-Zertifikaten aus langfristigen Klimaschutzprojekten, die Höhe der Kompensation wird individuell auf Basis von Vertragslaufzeit und Laufleistung sowie des Normverbrauchs berechnet. Mehrkosten für die Kunden entstehen dem Unternehmen zufolge nicht.

