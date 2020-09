Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2020

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2020 Die beliebtesten Midsize-SUV

Hintergrund der neuen Allianzen sind die EU-Flottengrenzwerte, deren Überschreitung ab 2021 für die betroffenen Hersteller sehr teuer werden kann. So teuer, dass es sich lohnt, sozusagen Emissionsrechte von anderen Herstellern anzukaufen. Interessant sind dabei in erster Linie E-Automarken, da deren Fahrzeuge nicht emissionsfrei fahren, sondern in der Flottenstatistik auch noch für Bonuspunkte sorgen. Wie viel Geld beim Pooling zwischen den emissionsstarken und -schwachen Herstellern fließt, ist nicht bekannt.

Gemeinsam emittiert man weniger – das zumindest ist die Logik hinter dem sogenannten CO2-Pooling der Autohersteller. Um die EU-Vorgaben zur Klimagasemission im laufenden Jahr zu erreichen, können sich Unternehmen mit hohem Flottenausstoß und solche mit niedrigen Werten zusammenschließen. Gewertet wird dann ein Durchschnitt. Dabei gibt es teils überraschende Allianzen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der italienische FCA-Konzern mit dem kalifornischen E-Autobauer Tesla zusammen veranlagen lassen. Die statistisch als emissionsfrei gezählten Modelle der Amerikaner glichen rechnerisch die vergleichsweise hohen Verbräuche von Jeep und Alfa Romeo aus. Und verschafften Fiat Zeit, eigene elektrifizierte Antriebe zu entwickeln. An denen fehlt es nämlich bislang im Konzern. Auch für das laufende Jahr hat der italo-amerikanische Pool daher Bestand.

