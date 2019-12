Bislang sind Robotaxis vor allem im Testeinsatz unterwegs, die kommerzielle Nutzung soll Mitte des kommenden Jahrzehnts starten. Continental hat bereits 2017 mit dem CubE die Studie eines Robotaxis vorgestellt, das nun in Las Vegas auch zur Demonstration der Mensch-Maschine-Schnittstelle genutzt wird.

Die Kommunikation mit der Außenwelt erfolgt ebenfalls über Bildschirme. Registrieren die Sensoren des Shuttles beispielsweise Passanten, geben sie das diesen über eine Infografik an der Front zu erkennen. Zusätzlich werden Fußgänger auch akustisch gewarnt, wenn sie sich in der Fahrspur des Fahrzeugs aufhalten. Wenn das Robotaxi anhält, um Fußgängern die Überquerung der Straße zu ermöglichen, werden zusätzlich die Fahrzeuginsassen über den Grund für den Stopp benachrichtigt.

Die fahrerlosen Robotaxis der Zukunft müssen sowohl mit ihren Fahrgästen als auch mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Wie das gehen könnte, zeigt der Zulieferer Continental auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas (7. bis 10. Januar). Die dort vorgestellte Mensch-Maschine-Schnittstelle setzt vor allem auf große Displays im Innenraum, die die Fahrgäste begrüßen und mit Streckeninformationen versorgen. Dazu zählen auch touristische Hinweise zu Sehenswürdigkeiten oder lokalen Veranstaltungen.

Who is Who Pkw