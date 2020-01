Wie geht’s in der Stadt am schnellsten?

Im Zentrum des 89 Euro teuren Nachrüst-Bedienteils steht ein großer Dreh-Drück-Controller, der zudem von Direktwahltasten flankiert wird. Über das sogenannte SWC-Setup von Blaupunkt-Autoradios lassen sich die Tasten mit Funktionen belegen. Der über das Bordnetz oder von Batterien mit Strom versorgte Controller kann anschließend drahtlos die Tastenbefehle an das verknüpfte Radio übertragen. Zum Lieferumfang gehört eine Halterung, aus der sich das Bedienteil leicht herausnehmen lässt, was es wiederum Fahrzeuginsassen auch im Fond erlaubt, das Radio zu bedienen. Dank zehn Meter Reichweite können Wohnmobilnutzer die Musik auch außerhalb vom Fahrzeug vom Liegestuhl aus steuern.

Für ihre vollintegrierten Audiosysteme entwickeln Autohersteller oft Bedientechniken, mit denen sich selbst beim konzentrierten Blick aufs Verkehrsgeschehen viele Funktionen steuern lassen. Ein bekanntes Beispiel ist das iDrive-Bedienkonzept von BMW. Blaupunkt, Anbieter von DIN-Schacht-Audiosystemen, hat jetzt eine Fernbedienung namens Safe Drive SDC 2.0 entwickelt, die einige der Ideen der Autohersteller aufgreift, um so die Bedienung von Autoradios bequemer und sicherer zu machen.

Bei DIN-Schacht-Autoradios sind die Bedienknöpfe meist direkt am Gerät. Blaupunkt bietet jetzt eine Nachrüst-Fernbedienung zur Montage in einem Getränkehalter.

