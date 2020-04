In den letzten Wochen standen Autofahrer häufig vor verschlossenen Werkstätten. Entweder waren die Betriebe in Kurzarbeit, oder hatten ganz geschlossen. Dumm nur, wenn dann ausgerechnet die Garantie ausläuft. Doch VW will sich kulant zeigen und verlängert nun die Fristen um drei Monate für alle in Europa oder für den europäischen Markt produzierten Fahrzeuge, deren zweijährige Neuwagengarantie oder Anschlussgarantie zwischen 1. März 2020 und Ende Mai 2020 ausläuft.

