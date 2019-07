Lohscheller in PSA-Vorstand

Lohscheller in PSA-Vorstand Opel ist wichtig für PSA

Lohscheller in PSA-Vorstand

Federico Berra (42) war zuletzt seit 2014 als CEO/Country Manager für den Schweizer Markt der Fiat Group Automobiles Capital tätig. Zuvor bekleidete er seit 2004 für die Finanztochter des Fiat-Chrysler-Konzerns verschiedene führende Positionen. Zusätzlich zu seinem 2001 abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen Studium erwarb er 2007 ein Diplom in Financial Risk Management.

Neue Führungsstruktur in Deutschland

FCA stellt sich neu auf Neue Führungsstruktur in Deutschland

Who is Who Pkw