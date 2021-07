Getestet werden die Autos immer in europaweit besonders verbreiteten Varianten. Die Ausstattung auf dem deutschen Markt fällt oft umfangreicher aus.

Der Kangoo erreichte beim Insassenschutz von Kindern 87 Prozent und von Erwachsenen 78 Prozent. Der Mokka kam in diesen Disziplinen auf 75 und 73 Prozent. Die ordentliche Ausstattung mit sicherheitsrelevanten Assistenzsystemen führte beim französischen Hochdachkombi zu einem Ergebnis von 72 Prozent, der Mokka erzielte hier nur 64 Prozent. Beim Schutz von Fußgängern und Radfahrern liegt der Kangoo mit 67 Prozent ebenfalls vor dem Mokka (58 Prozent).

