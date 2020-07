Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Letztere finden sich auch in dem mit Sportschalensitzen, 12-Zoll-Touchscreen und Head-up-Display ausgestatteten Innenraum wieder. Technische Details werden noch nicht verraten. Wie der VW ID.3 wird der ebenfalls in Zwickau produzierte El-Born auf der MEB-Plattform aufsetzen. In welchen Antriebs- und Batterievarianten das Cupra-Pendant angeboten wird, bleibt abzuwarten. Seat verspricht dynamische Performance und hohe Reichweite. Letzteres spricht für 82-kWh-Batterie, mit der man rund 500 Kilometer weit kommen kann.

2021 will die sportliche Seat-Marke Cupra den rein elektrisch angetriebenen El-Born auf den Markt bringen.

1/4 2021 will die sportliche Seat-Marke Cupra den rein elektrisch angetriebenen El-Born auf den Markt bringen. Foto: Cupra

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw