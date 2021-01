Sieben Stromer in sieben Jahren

Kia-Pläne Sieben Stromer in sieben Jahren

Sieben Stromer in sieben Jahren

Dacia baut sein Modellangebot aus. Mit er der Studie Bigster Concept stößt die rumänische Renault-Tochter künftig in die SUV-Mittelklasse vor. Der bullige Crossover positioniert sich mit rund 4,60 Metern Länge oberhalb des 30 Zentimeter kürzeren Duster. Im Vergleich mit seinem kleinen Bruder tritt der Bigster noch stämmiger auf, ausgestellte Radhäuser und ein Power-Dome auf der Motorhaube lassen ihn noch selbstbewusster wirken.

In der neuen Renault-Strategie spielt Dacia weiterhin eine wichtige Rolle. Die Billigmarke dürfte künftig entsprechend selbstbewusst auftreten, wie ein neues Konzeptfahrzeug zeigt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings