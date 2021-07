Auf der erstmalig in München stattfindenden Automesse IAA Mobility (7. bis 12. September) will Dacia dem Publikum ein neues Familienauto mit sieben Sitzen und variablem Innenraum präsentieren. Details zum neuen Modell hat die Renault-Tochter bislang keine verraten.

Seit gut neun Jahren lockt Dacias Siebensitzer Lodgy mit viel Platz für wenig Geld. Jetzt kündigt sich sein Nachfolger an.

