So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

Kraftstoff-Preise So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

Renault-Tochter Dacia setzt auf die Nutzung von Autogas (LPG), um den CO2-Ausstoß seiner Fahrzeuge zu reduzieren. Für die Modelle Sandero, Logan MCV und Duster bietet das Unternehmen einen neu entwickelten und für die Nutzung von LPG optimierten 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo an. Das "TCe 100 Eco-G" genannte Aggregat leistet 101 PS.

Auch Dacia muss CO2 sparen, will die Renault-Tochter Strafzahlungen bei Überschreitung der 95-Gramm-Regel vermeiden. Dabei hilft Autogas.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw