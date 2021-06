So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

Kraftstoff-Preise So vergleichen Sie Kilowatt, Kilogramm etc.

Mit einer leichten Preisanpassung und kostenlosem Kraftstoff will Dacia den Verkauf des Sandero mit Autogasantrieb ankurbeln. Die 101 PS starke LPG-Version des Kleinwagens gibt es nun für 9.067 Euro (alle Preise netto) – und damit zum gleichen Kurs wie den entsprechenden reinen Benziner. Bislang war das Autogasmodell rund 85 Euro teurer. Darüber hinaus schreiben die Rumänen Leasing- und Finanzierungskunden einen weiteren Preisvorteil von 411 Euro gut, der die Kraftstoffkosten für die ersten 10.000 Kilometer abdecken soll. Ein entsprechendes Angebot gibt es auch für den Crossover Duster.

