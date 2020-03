Optisch sind die Geburtstags-Modelle unter anderem an Einstiegsleisten in Chrom-Optik, zweifarbigen Sitzpolstern und Alu-Rädern in 16-Zoll- (Sandero) bzw. 17-Zoll-Dimensionen (Duster) zu erkennen.

Geburtstagskinder feiern gerne. Das macht auch Dacia und stellt zwei Sondermodelle in die Schauräume der Händler. Käufer des Kleinwagens Sandero können sich jetzt erstmals über ein warmes Sitzplätzchen freuen.

