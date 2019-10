Die Kroschke Gruppe eröffnet Mitte Oktober ihre erste Niederlassung in Rom und bietet dann das gesamte Dienstleistungsportfolio ihres Tochterunternehmens DAD Deutscher Auto Dienst auch in Italien an. Außerdem gründet Kroschke zusammen mit der italienischen SAFO Gruppe - einem Unternehmen für Strafzettelmanagement - ein Joint Venture.Digitale Lösungen sollen das Strafzettelmanagement in Unternehmen automatisieren und vereinfachen.Alle Prozesse der Bußgeldverwaltung, von der Bearbeitung bis hin zum digitalen Versand, sollenfür den Kunden verkürzt werden.

Kroschke eröffnet erste Niederlassung in Italien und bietet dort alle Dienstleistungen des Tochterunternehmens DAD an.

DAD Deutscher Auto Dienst Jetzt auch in Italien

Who is Who Pkw