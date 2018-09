Unter dem Markennamen „Connect Business“ bietet Mercedes-Benz Connectivity Services im Verbund mit Daimler Financial Services Konnektivitätsdienste für Mercedes-Flotten an. Ab sofort kann das Angebot über eine neue nachrüstbare Hardware erstmals auch für alle Fabrikate im Fuhrpark markenübergreifend genutzt werden. Der Preis für den Connect Business Connector liegt bei 179 Euro ohne Installation. Die Box wird im Motorraum des Fahrzeugs verbaut und soll auch wieder rückstandslos entfernt und im Folgefahrzeug verwendet werden können.

"Unsere nachrüstbare Mehrmarkenlösung ist ein wichtiger Baustein in unserem Produktportfolio, da die wenigsten Fuhrparks nur eine Fahrzeugmarke umfassen. So ermöglichen wir den Fuhrparkverantwortlichen einen ganzheitlichen Blick auf all ihre Fahrzeuge", erklärt Christoph Ludewig, Geschäftsführer bei Mercedes-Benz Connectivity Services.

Mit der Mehrmarkenlösung können Fuhrparkmanager die Connect Business-Dienste "Vehicle Logistics", "Driver Messaging" und "Digital Driver‘s Log" nutzen. Damit kennen Fuhrparkverantwortliche immer den aktuellen Standort ihrer Fahrzeuge, können Informationen an die Nutzer übermitteln und mit dem elektronischen Fahrtenbuch automatisch Protokoll führen. Die Lösung wird vorerst in Deutschland, Belgien und in den Niederlanden erhältlich sein.