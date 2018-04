London ist nach Amsterdam - dort startete Via Van Anfang März 2018 - die zweite Metropole in Europa, in der das junge Unternehmen aktiv ist. Weitere Städte, unter anderem Berlin, sollen folgen, sobald die erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Das System bündelt in Echtzeit Fahrtwünsche mit gleichen oder ähnlichen Zielen. Die Passagiere werden von der App zu einer nahegelegenen, virtuellen Haltestelle geführt, wo sie dann von einem professionellen Fahrer abgeholt werden. Der Algorithmus hinter dem System soll dafür sorgen, dass die Fahrten trotz der Zwischenstopps nur minimal verzögert werden und durch eine intelligente Routenplanung kaum Umwege entstehen. Durch die Bündelung der Fahrten wird der Verkehr in der Stadt nachhaltig entlastet und die Mobilitätskapazität gleichzeitig erhöht.