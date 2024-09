Daimler Truck Rådström wird Vorstandsvorsitzende

Der Aufsichtsrat der Daimler Truck Holding hat Karin Rådström zum 1. Oktober 2024 zur neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens ernannt. Sie wird in dieser Funktion bis 31. Januar 2029 bestellt. Damit tritt sie die Nachfolge von Martin Daum an, der am 30. September 2024 als Vorstandsvorsitzender zurücktritt. Daum bleibt bis 31. Dezember 2024 ordentliches Mitglied des Vorstands und unterstütze damit einen reibungslosen Übergang.

Der Aufsichtsrat informierte über den Wechsel in einer Pressemitteilung und in einer virtuellen Pressekonferenz. Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Daimler Truck Holding, dankt Martin Daum für seine herausragenden Leistungen und sein Engagement in seiner fast vier Jahrzehnte langen Karriere im Daimler-Konzern: „Unter seiner Leitung hat Daimler Truck den Wandel von einem Konzernbereich zu einem erfolgreichen eigenständigen DAX-Unternehmen überzeugend vollzogen.“ Der Impuls, sich schon zum jetzigen Zeitpunkt zurückzuziehen und seine Nachfolgerin in der Übergangsphase zu unterstützen, sei von Daum selbst gekommen. Eine Entscheidung, die Kaeser sehr begrüßt.

Rådström ist seit 2021 im Vorstand

Karin Rådström trat 2021 in den Vorstand von Daimler Truck ein und ist seitdem für Mercedes-Benz Trucks verantwortlich. Die Verantwortung für Mercedes-Benz Trucks behält sie, bis über ihre Nachfolge entschieden ist. In den nächsten 100 Tagen werde sie ihr Management-Team zusammensetzen.

Bevor sie zu Daimler Truck kam, leitete sie als Vorstandsmitglied bei Scania den Bereich Vertrieb & Marketing. Zuvor bekleidete sie bei Scania auch die Position des Senior Vice President, Head of Buses & Coaches.

Die 45-Jährige soll die Transformation des Konzerns weiter vorantreiben. Diese dauere laut Kaeser länger als vier bis fünf Jahre. Daher sei eine der Prämissen bei der Auswahl der Nachfolge gewesen, dass die Person möglichst für zwei Bestellperioden zur Verfügung stehe.