So klappt das Radleasing

Dienstrad per Gehaltsumwandlung

Dienstrad per Gehaltsumwandlung So klappt das Radleasing

Der Markt in Zahlen

Was Leasinggesellschaften bieten (2020)

Was Leasinggesellschaften bieten (2020) Der Markt in Zahlen

Wachstum in Grün

Arval Beyond 2025

Arval Beyond 2025 Wachstum in Grün

Der Markt in Zahlen

Was Leasinggesellschaften bieten (2020)

* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Corona war für viele Unternehmen eine schmerzhafte Lehre, wie unvorhergesehen eine Krise mitunter über die Gesellschaft hereinbrechen kann. Für manche Gewerbetreibende war die Pandemie sogar existenzbedrohend. So berichtete der selbstständige Journalist Thomas M. in einem Fachmagazin über seine dramatischen Einnahmeverluste während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020: "Mir brachen zeitweilig 47 Prozent des Umsatzes weg." Nur seine Rücklagen retteten M. Die sind nun aufgebraucht. Jetzt hofft er wie viele andere Kleinunternehmer, dass die Krise bald überstanden ist.

Leasing schont die Liquidität und erhöht die Planbarkeit – gerade in Zeiten wirtschaftlicher Volatilität. Mit diesen Infos können Sie besser entscheiden, ob Ihr Fuhrpark mit Kauf oder Leasing besser fährt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021