Dekra schließt sich Euro NCAP an Expertenorganisation wird verbundenes Mitglied

firmenauto Corona-Ticker So hilft die Branche

Der Diesel dominiert noch immer in den Flotten (Anteil 80 Prozent). Betrachtet man nur die alternativen Antriebe (Anteil 4 Prozent), so setzen die befragten Unternehmen vor allem Plug-In Hybride ein. Knapp die Hälfte der Fuhrparkleiter kann sich allerdings vorstellen, dass diese kaum oder gar nicht geladen werden, sondern nur als Verbrenner bewegt werden. Etwa die Hälfte der Fuhrparkleiter könnte dies über Tankkarten/entsprechende Software auch kontrollieren. Des Weiteren stimmt ein Großteil der Befragten zu, dass Pkw mit alternativen Antrieben vor allem durch die steuerlichen Rahmenbedingungen einen Schub bekommen können, aber auch durch Anfragen der Dienstwagenbesitzer und die Förderung durch die BAFA. 15 Prozent der begragten Fuhrparkleiter will allerdings eine Anschaffung solcher Pkw gar nicht in Erwägung ziehen.

Der für den Handel wichtige Monat März sei praktisch nicht existent, und auch die ersten drei Wochen im April fehlen. Dadurch sind auch die gewerblichen Zulassungen betroffen, die immerhin zwei Drittel aller Neuzulassungen ausmachen. Die Situation ist kurios, denn oft sind neue Pkw schon verfügbar, aber aufgrund geschlossener Zulassungsstellen nicht abholbereit, oder Dienstwagenberechtigte, die für die Abholung ihres Pkw weite Strecken anreisen müssen, können nicht in Hotels übernachten. In der Gesamtmenge von 47. Mio. zugelassener Pkw sind es zwar nur elf Prozent gewerbliche Halter, aber für die Verjüngung des Bestandes und den nachgelagerten Gebrauchtwagenmarkt spielen die gewerblichen Neuzulassungen eine wichtige Rolle.

