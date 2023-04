Dataforce Flottenmarkt auf Rekordkurs

Der deutsche Pkw-Markt erholt sich langsam, aber sicher – allerdings nur bei Firmenwagen. Hier hat sich nach den Lieferengpässen der letzten Jahre einiges an Nachfrage angestaut. Allein im März überragte der relevante Flottenmarkt mit einem Wachstum von 23,8 Prozent den Gesamtmarkt deutlich.

Auch die Eigenzulassungen von Fahrzeugbau (+22,5 Prozent), Fahrzeughandel (+20,8 Prozent) und Autovermietern (+43,7 Prozent) haben im März deutlich zugelegt. Diese prozentualen Steigerungen kommen jedoch vor allem durch die niedrigen Vergleichswerte zustande. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015-2019 erreichen 33 Prozent weniger Pkw den Markt über diese Sondereinflüsse.

Wieder mehr Diesel in Flotten

Der Wegfall des Umweltbonus sowie fallende Kraftstoffpreise haben das Interesse an Verbrennungsmotoren wieder angekurbelt. Benziner und Benzinhybride wuchsen mit +28,4 Prozent noch etwas stärker als Elektroautos mit +28,0 Prozent. Auch der Absatz von Dieselfahrzeugen stieg um 14 Prozent, wobei der Zuwachs bei Flotten- und gewerblichen Zulassungen getragen wurde, während die Dieselzulassungen von Privatkunden um 6 Prozent nachgaben.

E-Antrieb liegt bei Dienstwagenfahrern im Trend

In Bezug auf die am stärksten wachsende Kraftstoffart müssen auch zwischen Flotten- und Privatmarkt unterschieden werden. Bei Privatkunden liegen die Benziner mit einem Plus von 16 Prozent vorne, während Fuhrparkbetreiber mit einem Wachstum von 52 Prozent bei batterieelektrischen Autos (BEV) führen. Bei Plug-in-Hybriden sind sich beide Gruppen einig, dass diese im März an Beliebtheit verloren haben.

