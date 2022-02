VW Financial Services

VW Financial Services Kunath übernimmt Europa-Vertrieb

VW Financial Services

Ulrich Reuss soll laut Dataforce in seiner Funktion vor allem dazu beitragen, das bestehende Wissen des Unternehmens im Datamanagement der Automobilbranche sowie beim Aufbau neuer Kundenbeziehungen zu erweitern. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler bringt einiges an Erfahrung mit sich und war zuvor unter anderem für Philips, den Management Services H. Schmitt sowie IHS Markit tätig. Laut Dataforce Geschäftsführer Odinius wird Reuss außerdem dabei helfen die Kundenbedürfnisse mit den technischen und inhaltlichen Möglichkeiten zu verbinden. Mit der Personalie will sich das Marktforschungsinstitut für den deutschen und internationalen Flottenmarkt noch breiter für die Zukunft aufstellen.

